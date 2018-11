Det brune værtshus overgiver sig aldrig

AALBORG: De brune værtshuse lever, har det godt og trives i bedste velgående.

Tempo Bodega eller Bodega Tempo - kært barn har som bekendt mange navnekombinationer - har i en menneskealder ligget på hjørnet af Vesterbro og Borgergade i Aalborgs centrum, og værtshuset tilhører den ædle og udsøgte skare af såkaldte brune værtshuse, der igen er kommet på mega stor mode hos såvel unge som gamle værtshusgæster over det ganske, danske land.

Råhygge og ægte autentisk og uforfalsket værtshusstemning i gode venners lag fornægter sig aldrig, og det er præcis, hvad gæsterne kan forvente sig af Tempo i det nye år.

For pr. 1. januar 2019 er der nemlig skiftedag på bodegaen forstået på den måde, at der kommer et nyt hold og besætning på såvel ejerskab som daglig drift af stamværtshuset, der på denne vis beviser med al ønskelig tydelighed, at brune værtshuse lever i bedste velgående, og at de aldrig, aldrig overgiver sig.

Det nye ejerskab af Tempo Bodega overgår således fra nytår til forretningsmanden Kent Østervang, der til gengæld har lagt tøjlerne - og dermed den daglige drift - i trygge hænder hos den 57-årige Hanne Toft, Aalborg.

Selv om der skiftes ud - både når det gælder ejer og drift - så vil værtshuset i store hele bevare sit nuværende udseende. Foto: Henrik Bo

Bestyrer Hanne Toft siger til aalborg:nu, at der er premiereåbning i værtshuset torsdag den 3. januar.

– Jeg glæder mig helt vildt til at byde stamgæster og alle mulige andre gæster velkommen til en ny æra på Tempo, og jeg skal nok gøre mit til, at der bliver pustet nyt liv i foretagendet.

Det brune værtshus har plads til et halvt hundrede gæster - og måske også lidt flere, hvis man rigtig kommer hinanden ved.

Hanne Toft fortæller også, at man i det store hele bevarer og beholder det 70‘er look, som hersker inden døre på Tempo - dog er det planen at give toiletfaciliteterne en tiltrængt opfriskning og makeover.

Den ny bestyrer har i øvrigt en fortid i værtshusbranchen. Hanne Toft var i en halv snes år ansat på “Dansebaren” i Jomfru Ane Gade.