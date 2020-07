Det var hurtigt: Stjålne stole er hjemme igen

AALBORG: Café Peace på Boulevarden var i går morges udsat for et tyveri i forbindelse med åbningen. Tjenerne havde netop sat borde og stole udenfor, da en af dem så en stol blive løftet op og henover et oliventræ. Fra sin position inde i caféen kunne tjeneren ikke se, hvem det var, der tog stolen, men ved nærmere eftersyn viste det sig, at fire stole var forsvundet.

Caféen har de sidste uger fået stjålet stole, men det var første gang, personalet observerede tyveriet, mens det skete.

Tidligere er også et af de oliventræer, der står udenfor, forsvundet.

Caféen opfordrede på sin Facebookside alle til at være på udkig efter tyvekosterne, og både caféens opslag og aalborg:nu’s artikel om tyveriet blev flittigt delt på de sociale medier. Da medarbejder Cecilie Bak gik over Budolfi Plads klokken 23.30 på vej hjem fra arbejde, fik hun sig en overraskelse. Tyven havde valgt at skille sig af med stolene, som var blevet efterladt pænt stablet op nær legepladsen.

- Vi tror, at den person, der har stjålet stolene, har fået kolde fødder, fordi så mange har set opslagene. Vedkommende har sikkert fået et chok over opmærksomheden. Jeg ved ikke, om det betyder, at vi kan undgå lignende tyverier i fremtiden, men vi har da lov at håbe, siger Jonas Dahl Larsen fra Café Peace og tilføjer:

- Nu mangler vi bare at få vores oliventræ tilbage.

Cecilie Bak fra Café Peace med de genfundne stole. Foto: Café Peace