Du kan være med i et kunstværk i Aalborgs gader

AALBORG: Det er ikke hver dag, man kan blive en del af et kunstværk. Men det er netop, hvad du kan på torsdag 19. august.

Her sender Kunsten nemlig kl. 16 kunstneren Hannah Toticki på gaden sammen med en flok nordjyder i en noget usædvanlig demonstration. Optoget bliver kaldt Karriereprocession, og demonstranternes opgave er kort og godt at være uproduktive, skriver Kunsten i en pressemeddelelse,

Hannah Toticki bruger generelt sit kunstneriske virke til at sætte spørgsmålstegn ved vores nuværende samfundsmodel, hvor arbejde og konstant produktivitet fylder en hel del. For hvad skal der egentlig til for at få et lykkeligt arbejdsliv? Mere løn, en fridag om ugen, gode kollegaer?

Før kunstværket - eller demonstrationen - er der workshop på Kunsten om netop samme emne. Begge aktiviteter peger frem mod efterårets udstilling Work It Out, som handler om fremtidens arbejdsliv.

Karriereprocession bliver startskuddet på to kulturrige weekender i Aalborg. Allerede på torsdag, 19. august, begynder Studenterhusets festival Way Up North Summer med gratis koncerter på Gammeltorv. Lineup’et inkluderer blandt andre Lord Siva, Farveblind, Ginne Marker, Christian Hjelm, Kogekunst og mange flere.

LÆS OGSÅ: Gratis koncerter på Gammeltorv i august

Ugen efter, 26.-28. august, fortsætter festlighederne og samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, når SKUM af Bjarke Ingels Group puster sig op på Gammeltorv og er med til at sætte rammerne for den sidste del af Studenterhusets Way Up North Summer-festival. Samme dage fra kl. 11-15 vil Kunstens Kreativitarium stå klar på Gammeltorv med deres boblende sjove SKUM-eksperimenter. Her kan man lege og eksperimentere med blandt andet at lave skumfigurer på de særlige skummaskiner, som tilsætter helium, så figurerne flyver højt op over Aalborgs tage.

- Hen over sommeren har vi givet rigtig mange børn og voksne en god oplevelse med kunst, kreativitet og arkitektur. Det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at fortsætte i samarbejde med Studenterhuset - og samtidig inddrage borgerne i en kunstperformance, der peger frem mod efterårets store udstilling på Kunsten om fremtidens arbejdsliv, der hedder Work It Out. Vi er taknemmelige for, at der er politisk opbakning til sammen at genstarte kulturen i Aalborg, siger Lasse Andersson.

Skum-eksperimenter og Way Up North Summer er ligesom SKUM blevet til takket være Aalborg Kommunes genstartsmidler.