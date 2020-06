Få din sommerkoncert i Karolinelund til halv pris

AALBORG: Jonah Blacksmith, Mick Øgendahl og Hr. Skæg. Om du er til det ene eller det andet, så er der nu penge at spare, når du køber din billet til Fredagshygge i Karolinelund.

Skråen kan nemlig nu fortælle, at spillestedet har fået del i den sommerpakke, som regeringen og en række af folketingets partier for nylig vedtog.

Det betyder, at man kan sælge billetterne til de 10 sommerarrangementer til halv pris.

En du en af de mange, der allerede har sikret dig en plads til f.eks. Jacob Dinesen, så er der ingen grund til at fortvivle. Du får nemlig også rabat.

Billetkøbere får besked pr. mail om, at man får et gavekort ved rabatten ved indgangen. Kortet kan enten bruges i boderne, til billetkøb på et senere tidspunkt, eller du kan få pengene udbetalt.