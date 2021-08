Hele byen er inviteret: Spritten fylder 90 år

AALBORG: Du har sikkert drukket snaps med det karakteristiske rød-hvide mærke på eller kender de markante bygninger lige ned til Fjorden.

Og netop bygningerne på hjørnet af Strandvejen og C.A. Olesens Gade kan på torsdag 12. august fejre jubilæum. Byens hæderkronede spritfabrik bliver nemlig 90 år.

Ingen fødselsdag uden fest. Hele byen er inviteret til at fejre stedet, når Spritten holder åbent hus for alle interesserede fra kl. 14.

- Spritten er i høj grad blevet symbol på Aalborgs succesfulde historie som industriby. Nu begynder næste kapitel på den gamle spritfabrik med opførelsen af Kunsthal Spritten og byens nye vartegn Cloud City. Det er således med stor glæde, at vi her på tærsklen mellem fortid og fremtid kan fejre Sprittens 90 års-fødselsdag med åbent hus i Kedelhallen, hvor den nye kunsthal skal opføres, fortæller direktør for Kunsthal Spritten, Mads Damsbo, i en pressemeddelelse.

Til arrangementet kan du også se nærmere på den gamle kedelhal. Foto: Kunsthal Spritten

Det er gratis at deltage i åbent hus-arrangementet, og alle er velkomne til at deltage, understreger arrangørerne. De lover også, du kan få et indtryk af de utrolige rum i den gamle kedelhal og en forsmag på, hvad Aalborgs kommende internationale kunsthal kommer til at byde på.

Til åbent hus-arrangementet kan man opleve den britisk-kinesiske multimediekunstner Lawrence Leks storslåede animationsfilm AIDOL fra 2019 projiceret på kedelhallens rå vægge, en film fra de tidlige dage i 1930'erne på fabrikken samt de seneste tegninger fra Praksis Arkitekter af Kunsthal Spritten.

Fødselsdagen bliver fejret med gratis kransekage og sodavand til de første 500 gæster.

Arrangementet finder sted i Kedelhallen 12. august fra kl. 14-17. Der er indgang fra Vestre Havnepromenade foran Kedelhallen.