Julemanden er god ved Aalborg Fjordhave

AALBORG: Selv om der er adskillige uger til juleaften, så har Nordea-fonden allerede nu tændt julelys i øjnene hos medlemmerne af Aalborg Fjordhave.

For fonden er nemlig i storslået gavehumør og har i den forbindelse åbnet op for den store sæk med kontanter og delt penge ud med rundhåndet hånd som en anden god og hjælpsom julemand.

Aalborg Fjordhave er således blevet betænkt med helt nøjagtigt 131.503 kroner, og det er en donation, der falder på et særdeles tørt sted hos fjordhaven.

For pengene skal nemlig bruges til at købe en spritny bådebro.

Tine Bock, til højre, tjekker sammen med Mette Ruge én af de såkaldte “strømper” for blåmuslinger. Arkivfoto: Hans Ravn

Tine Bock, Aalborg, er formand for Aalborg Fjordhave, og hun siger til aalborg:nu, at foreningen har hårdt brug for en ny bådebro.

– Den gamle bådebro har rigtig mange år på bagen, og den er både utæt og hullet og dermed også noget usikker at færdes på. Så den skal kort og godt udskiftes hurtigts muligt.

– Donationen fra Nordea-fonden skal bruges til anskaffelsen af en spritny bådebro, som vi kan have glæde af i rigtig, rigtig mange år fremadrettet, understreger formanden og tilføjer, at meddelelsen om donationen naturligvis vakte enorm stor jubel hos fjordhavens medlemmer.

Tine Bock håber, at den ny bådebro vil være klar til montering i foråret 2019.

Aalborg Fjordhave er så småt ved at forberede sig på at gå i vinterhi, og det medfører bl.a., at de i alt seks flåder skal fragtes over i skudehavnen på den modsatte side af Limfjorden, hvor de så skal overvintre.

Foreningen har pt. ca. 100 medlemmer, der alle er fælles om at dyrke og høste blåmuslinger i Limfjorden.