Nu kan du komme på aftentur på Kunsten

AALBORG: Snart kan du både passe dit studie og job i hverdagen, og få mulighed for at komme på kunstmuseum som en hyggelig aftenaktivitet.

Fra 1. marts udvider Kunsten nemlig de faste åbningstider og holder åbent til 21.00 både tirsdag, onsdag og torsdag og lancerer samtidig en række foredrag, samtalesaloner, værkstedsaktiviteter samt aftenmenu i brasseriet.

- For os er det et naturligt skridt at tage for at imødekomme en efterspørgsel. I virkeligheden er det jo besynderligt, at vi er mange museer, der kun holder åbent i hverdagene, mens mange mennesker er på job. Det ville jo være ulogisk for andre kultur- og fritidstilbud som for eksempel biografer, teatre, sportshaller og koncerthuse.

- Jeg ser frem til, at flere mennesker vil gå på museum om aftenen, uanset om de blot lader op i ro og mag ved at besøge udstillingerne på egen hånd - eller de har lyst til at deltage i de aktiviteter og arrangementer, som vi tilbyder, siger Lasse Andersson, direktør på Kunsten, i en pressemeddelelse.

Fremover vil der hver tirsdag være værkstedsaktiviteter som croquis-tegning eller maleeksperimenter.

Onsdage er der samtaler med en kendt gæst om en aktuel dagsorden. Torsdage er der foredrag, der går i dybden med de forskellige udstillinger, kunsthistorien og kunstnerne bag.