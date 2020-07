Så du dem? Morgentyve på spil

AALBORG: Et par af de udendørs stole blev stjålet, da Café Peace på Boulevarden åbnede i morges, og tyven - eller tyvene - greb dem henover et oliventræ, så personalet nåede ikke at se, hvem det var.

Caféen har de sidste uger fået stjålet flere stole, men det er første gang, personalet har observeret tyveriet.

Tidligere er også et af de oliventræer, der står udenfor, forsvundet.

- Vi havde lige flyttet stolene udenfor, da en af vores tjenere så en stol blive løftet op og henover oliventræet, fortæller Signe Pedersen, der er medarbejder på Café Peace.

Caféen opfordrer på sin Facebookside alle til at være på udkig efter tyvekosterne.

- Enten et sted i bybilledet eller om måske om nogen har fået nyt interiør i baggården, på altanen eller lignende, der kunne ligne vores, skriver caféen.