Store ændringer på vej i trafikken i Aalborg

AALBORG: Fra og med på fredag 9. juli skal du have helt nye vaner, når du kører rundt i Aalborg i bil. Flere markante veje i byen bliver nemlig ændret eller spærret for de firhjulede, skriver Aalborg Kommune.

Ændringerne hænger sammen med den udvikling, som byen er i fuld gang med, og selvfølgelig først og fremmest etableringen af den første PlusBus-forbindelse.

Som du uden tvivl har opdaget, så er anlægsarbejdet i fuld gang mange steder i byen - på f.eks. Kastetvej, John F. Kennedys Plads og Sohngårdsholmsvej - men nu får vi altså også nogle permanente ændringer i måden at bevæge os rundt på.

- Etableringen af PlusBus-forbindelsen er et rigtig stort trafikalt projekt, og det kommer til at kræve noget tilvænning fra bilisterne, da Plusbussen og den øvrige kollektive trafik bliver prioriteret i forhold til fremkommeligheden på veje som f.eks. Boulevarden. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke bliver sværere at komme ind til midtbyen, men bilisterne skal vænne sig til, at der vil være nogle nye kørselsretninger, fortæller Niels Bresemann Jensen, der er projektchef i PlusBus i en pressemeddelelse.

Der sker store ændringer i trafikken i midtbyen den kommende tid. Grafik: Aalborg Kommune

Det bliver ændret

En af de veje, der har ændret sig en del de seneste år, er Vingårdsgade. Her er kommet nye fortove, ny beplantning og et nyt busstoppested, og vi skal nu også bruge den på en ny måde.

Fra og med fredag er det nemlig ikke længere tilladt at køre igennem Vingårdsgade fra Vesterbro mod Boulevarden. Du må kun køre ned i Vingårdsgade, hvis du skal parkere i Budolfi Plads-parkeringen eller har et ærinde til Jernbanegade, Algade, Adelgade eller Sankelmarksgade, skriver kommunen. For busser, taxier, cyklister og gående er der ingen ændring.

Skal du til centrum - øst på - fra Vesterbro, skal du i stedet fremover bruge Prinsensgade-Danmarksgade, hvor der for nylig er lavet et nyt lyskryds, som nu skal være ny vejforbindelse på tværs af midtbyen.

Også strækket fra John F. Kennedys Plads mod Boulevarden er under forandring. Den skal i fremtiden være knudepunkt for store dele af den kollektive trafik og bliver derfor fredet for privat kørsel.

Boulevarden bliver spærret i nordgående retning, så du ikke kan komme fra pladsen og ned mod Nytorv, hvis du er i bil. Busser, taxier og cyklister kan køre løs, som altid.

Kommer du sydfra bliver det - i en vis udstrækning - stadig tilladt at færdes på Boulevarden, hvis man kommer sydfra. Kommer du f.eks. fra Adelgade, må du godt forlade Boulevarden ved Vingårdsgade, Danmarksgade eller Christiansgade for at komme op på Vesterbro.

Plejer du at køre fra Brandstrupsgade tværs over Boulevarden og op på Vesterbro, er det også slut nu. Brandstrupsgade (forlængelsen af Vingårdsgade) bliver spærret for kørsel ved Boulevarden. Man kan stadig bruge parkeringspladserne i gaden, men du skal via Mølleplads for at komme til dem, og det er også den vej, du skal følge, når du skal ud igen.